La nova moneda de dos euros de col·lecció es dedicarà als 100 anys de l'himne andorrà

La nova moneda de dos euros andorrana per a col·leccionistes commemorarà el centenari de l’adopció per part del Consell General de El gran Carlemany com a himne nacional el 2 d’abril del 1917. El Butlletí Oficial de la Unió Europea va publicar ahir l’acceptació de la moneda per part de la Comissió i la data d’emissió de la peça, que es farà el mes de desembre vinent. Andorra encunyarà 85.000 monedes commemoratives de dos euros i al seu anvers es mostra una reproducció de les primeres notes de l’himne i al voltant hi apareix una decoració floral i la inscripció