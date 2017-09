L'ANC anima els ciutadans a desplaçar-se a Catalunya l'1-O

L’entitat ha tramitat un total de 400 expedients de residents catalans perquè puguin votar

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) fa una crida als residents catalans i també als andorrans i la resta de ciutadans del Principat a desplaçar-se a Catalunya i mobilitzar-se per garantir la celebració del referèndum de l’1 d’octubre. L’entitat farà campanya durant la resta de la setmana perquè els habitants s’impliquin en la jornada de votacions que el Govern de la Generalitat ha convocat per diumenge vinent. “Els direm que atesa la proximitat amb Catalunya aquest cap de setmana, o ni que sigui diumenge, baixin al seu poble o a la Seu d’Urgell per donar suport a la gent que votarà”, va