El Govern declara desert el concurs per a la concessió de les rutes nacionals i farà una nova licitació abans de dos mesos

El consell de ministres va declarar ahir desert el concurs per a la concessió de les línies nacionals d’autobusos i va aprovar la convocatòria d’un de nou en un termini no superior als dos mesos. El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, ho va anunciar en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, i va assegurar que les noves concessions estaran en marxa el setembre de l’any que ve. El nou plec de bases inclourà un canvi substancial respecte al que és va aprovar el juny de l’any passat. Les adjudicatàries no hauran de constituir una