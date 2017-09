Els apartaments volen temps per adaptar-se a la classificació

El sector defensa que es necessitaran terminis flexibles i també “ajudes”

Com la Unió Hotelera i Autèntics Hotels d’Andorra, l’associació que agrupa els apartaments moblats per a vacances demana al Govern que li doni temps per adaptar-se als nous requisits de classificació. L’entitat va formular aquesta demanda en les aportacions que va fer al reglament de classificació que li va fer arribar l’executiu a l’estiu perquè, tal com va manifestar la seva presidenta, Valerie Lackner, “canviar cadires o matalassos no és tan complicat però hi ha d’altres inversions que no les fas en un dia o dos”. El sector és conscient que “tots haurem de fer inversions”, però remarca que “per