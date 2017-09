El grup liberal pregunta pels pagaments de JC Flowers per comprar Vall Banc

Actualitzada 28/09/2017 a les 07:05

El grup parlamentari liberal vol saber quins imports ha pagat la societat JC Flowers per comprar Vall Banc. El president suplent del grup liberal, Jordi Gallardo, va entrar ahir una pregunta urgent a Govern per a la sessió de consell d’avui a la tarda. Gallardo indica que “fa més d’un any que Vall Banc va passar a ser propietat de JC Flowers”, després de ser triada “per l’AREB, per quedar-se amb l’entitat bancària sorgida del traspàs d’actius de l’antiga BPA”. Gallardo busca que Govern expliqui els pagaments que ha realitzat JC Flower a l’AREB, “quan” i “quins” han estat els imports. JC Flowers va ser l’adjudicatària de Vall Banc per 29 milions d’euros, que havia de pagar esglaonadament.