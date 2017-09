Sant Julià prepara la primera setmana de la gent gran Montse Cobo i Paqui Barbero van presentar l'acte. COMÚ DE SANT JULIÀ

Actualitzada 27/09/2017 a les 06:28

Redacció Sant Julià de Lòria

La parròquia de Sant Julià de Lòria prepara la seva primera setmana de la gent gran i espera que hi puguin participar un miler de persones. Els actes començaran diumenge vinent 1 d’octubre, coincidint amb el Dia mundial de la gent gran, i la consellera de Social, Paqui Barbero, va explicar que la intenció és potenciar la participació dels padrins, i al mateix temps afavorir-ne les relacions personals. A la presentació també hi va assistir Montse Cobo, cap de l’Àrea de Gent Gran del comú.

En total, hi haurà 16 activitats d’oci, esportives i culturals que seran lliures i gratuïtes per a tots els majors de 60 anys. A més, es podran fer master class esportives d’aiguagim, de manteniment físic d’exercicis de ment i de moviment. Dijous es farà una visita al 10è Saló de la Gent Gran d’Escaldes. Les inscripcions s’hauran de realitzar a la Llar de Lòria fins al pròxim dia 29.