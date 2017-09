La Cambra de Comerç impartirà un curs sobre el marc fiscal

Actualitzada 27/09/2017 a les 06:27

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra organitzarà un curs sobre el marc fiscal andor­rà que impartiran Sergi Colell, llicenciat en ADE i en Dret per la UPF, i Berta Bonet, diplomada en Ciències Empresarials per la UAB. La segona edició ja està plena i s’està buscant data per a una altra. La Cambra de Comerç organitza cursos gratuïts i de pagament aquest octubre, entre els quals es tractaran temes de màrqueting, infografia, gestió d’equips, disseny de plans d’igualtat de gènere o de control de la privacitat a internet, entre altres.