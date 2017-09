Els col·lectius de funcionaris manifesten la seva “desconfiança total” cap a l’executiu i demanen empara al Consell General o l’aturada de la reforma

Els sindicats de funcionaris plantegen demanar eleccions anticipades per la guerra oberta amb l’executiu arran de la reforma de la funció pública. Hores abans de la trobada que van mantenir ahir amb la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, els col·lectius van emetre un comunicat on manifestaven el seu “malestar, preocupació i enuig” pel contingut del projecte de llei –que entre altres mesures substitueix els triennis per quinquennis– i demanaven empara al Consell General o bé que s’aturi la reforma i s’apliqui la llei vigent. Després de la reunió, el portaveu de la plataforma de sindicats, Gabriel Ubach, es