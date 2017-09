El facultatiu podrà delegar en un altre professional aquesta tasca i tindrà l’opció de no acceptar un pacient que el vulgui de referent

El metge d’atenció primària o referent estarà obligat a realitzar visites domiciliàries i haurà de prestar els seus serveis durant un horari adequat en no menys de tres dies laborables a la setmana per tal de garantir la continuïtat assistencial. Així s’indica en el conveni que ahir van signar la CASS i el Col·legi Oficial de Metges i que regularà fins al 31 de desembre del 2019 (tot i que quedarà prorrogat per períodes d’un any si cap de les parts el denuncia) les seves relacions. El conveni contempla que el metge pugui refusar atendre com a referent qualsevol pacient