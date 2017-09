Una part dels hotelers considera que l'1-O fa baixar l'ocupació al Principat

Diumenge suma de mitjana entre un 38 i un 40% de reserves, tot i ser pont a Barcelona

La presidenta de l’associació Autèntics Hotels, Cristina Canut, considera que “la mobilització al carrer” que genera a hores d’ara la tensió entre Catalunya i l’Estat espanyol ha frenat l’ocupació al Principat l’últim dels dies de pont de la Mercè. “En circumstàncies normals, l’ocupació de dissabte i diumenge s’assemblarien”, explica Canut, que situa el registre d’estades de dissabte entre el 60% i el 70%, i el de diumenge vora el 40%. Les dades coincideixen força amb les que dona la Unió Hotelera (UH), que no obstant això assegura que no pot mesurar si hi ha efecte per l’1-O o no.

