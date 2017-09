Tots els metges hauran de registrar les visites mèdiques

Els no convencionats també participaran a la història clínica compartida

Tots els metges del país hauran de registrar les visites a la història clínica compartida. El projecte de llei de drets i deures del pacient i la història clínica que ahir es va tancar en comissió parlamentària ha incorporat l’obligació que també aquells professionals que no estiguin convencionats a la CASS facin constar les visites a l’arxiu de dades mèdic compartit. D’aquesta manera, als que no tinguin conveni amb la Seguretat Social se’ls autoritzarà a l’accés a la història clínica per tal que tota l’activitat mèdica del pacient estigui reflectida a la base de dades. Un extrem que fonts parlamentàries