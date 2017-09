Andorra Telecom aprova la licitació de l’enderrocament de l’edifici comercial, que ha de començar abans de Nadal

El consell d’administració d’Andorra Telecom va fer un pas endavant dijous, amb l’acord per iniciar la segona fase per a la construcció de l’edifici The Cloud. En la trobada es va aprovar la licitació per a les obres d’enderrocament (que en realitat seria deconstrucció, perquè s’ha de fer pedra a pedra) que s’hauran d’engegar el mes vinent i acabar abans de Nadal, segons di- ferents fonts properes a la pa­­ra­pública. El pla que va pactar el consell d’administració és derruir per després aprovar la licitació de les obres de construcció de The Cloud. En aquest cas els treballs haurien de