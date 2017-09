Mach crida a trobar una solució per a Catalunya

La presidenta de la SAC rep una medalla en reconeixement a la seva tasca al capdavant de l'entitat des del 2004

Actualitzada 26/09/2017 a les 09:20

La presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àngels Mach, va fer ahir una crida a trobar una solució per posar fi al conflicte polític a Catalunya. Ho va fer a l’ambaixada espa-nyola després de rebre una medalla en reconeixement a la seva tasca al capdavant de l’entitat des de l’any 2004. Mach va expressar durant el seu discurs “els millors desitjos perquè Espanya i Catalunya trobin la seva millor relació”.



Després, en declaracions als periodistes, va lamentar la situació que s’està vivint al territori veí i va dir que espera que es resolgui el conflicte. “Patim per ells, per les dues bandes, però pensem que s’ha d’arribar a una situació d’entesa pel bé comú, de tothom”, va manifestar, afegint que desitja que “trobin la forma de relacionar-se millor”. L’ambaixador, Manuel Montobbio, va declinar fer declaracions sobre aquesta qüestió. Mach va rebre la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil, una distinció que signa el rei espanyol, Felip VI, i que Montobbio va explicar que va decidir demanar-la en homenatge a la trajectòria de Mach, vinculada a la SAC des del 1986. “Part del mèrit és la dedicació privada a l’interès públic; que el saber vingui a Andor­ra i el saber d’aquí surti a algun lloc”, va expressar Montobbio, que va lloar Mach pel fet de “no resignar-se a la vida de cada dia i recollir i compartir el saber”.



“Andorra, encara que sigui un país petit, és un lloc on es pot reflexionar sobre les grans qüestions de la cultura universal també gràcies a vosaltres”, va asseverar, afegint que persones com Mach, que han donat a conèixer la ciència i la cultura amb esdeveniments com la Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu, les Trobades Culturals Pirinenques o les Jornades de Recerca. “Heu contribuït a donar a conèixer la cultura al Pirineu, al món de parla catalana i a Espanya en general”, va exposar, i va manifestar que “gràcies a vosaltres Andorra és molt més ben coneguda al món i la cultura espanyola, en català o espanyol, és molt millor coneguda aquí”.



A l’acte hi van assistir personalitats del món cultural dels Pirineus i del món polític del país com ara els síndics, Vicenç Mateu i Mònica Bonell, els ministres Gelabert, Descarrega i Álvarez i els cònsols de Canillo.