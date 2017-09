La unitat de fauna allibera dues cries de cabirols que havien cuidat des del juliol

La unitat de fauna del ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat va alliberar ahir dues cries de cabirols en un terreny de grans dimensions, als plants de Juber­ri, on passaran entre set i deu dies d’adaptació abans de deixar-los sortir lliurement cap al bosc. Segons els experts de Medi Ambient, les cries pesen uns 10 quilos i tenen l’edat idònia per a l’adaptació al medi natural abans de l’arribada de l’hivern, però per fer el trasllat, els efectius de la unitat de fauna van haver de sedar-les i treballar amb molta cura per intentar provocar-los el menor estrès possible.

