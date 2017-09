La sala manté la pena per a un acusat d'introduir drogues

Actualitzada 26/09/2017 a les 06:48

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

El Tribunal Superior va decidir no reduir la pena a un ciutadà espanyol, resident a la Seu d’Urgell, condemnat a dos anys de presó i a 15 més d’expulsió per introduir diverses quantitats de cocaïna al Principat. La sala va ratificar l’aute del Tribunal de Corts i li va mantenir la pena i el comís del seu vehicle, fet que ell havia denunciat perquè era el seu mitjà per aconseguir feina un cop sortís de la presó.

El pres havia fet un recurs perquè li rebaixessin la condemna de 2 anys a 18 mesos de presó però també va ser desestimat.