Jover destaca la millora qualitativa dels sistemes educatius en la inauguració del nou curs

Aquest curs compta amb uns 11.000 escolars, una xifra que presenta un “lleuger” augment respecte el curs anterior, segons el ministre d'Educació

Actualitzada 26/09/2017 a les 20:27

El curs escolar 2017-2018 s’ha inaugurat oficialment aquesta tarda en un acte celebrat al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha destacat les “millores qualitatives dels tres sistemes educatius” i ha assegurat que el resultat són uns joves “més ben atesos i preparats per afrontar els seus reptes de futur”.



Jover també ha subratllat que la diversitat de la societat andorrana es trasllada a les escoles, i que aquesta pluralitat ha de ser percebuda pels alumnes com a “garantia de riquesa pel futur”. El ministre ha recalcat el caràcter “inclusiu” dels sistemes educatius i ha assegurat que des del Govern “es posen totes les eines perquè la pluralitat sigui fructífera en tots els aspectes. En l’acte d’inauguració també hi ha participat el doctor en ciències de l’educació i director d’Edu21, Enric Roca, amb la conferència ‘L’escola per a tots, garantia de qualitat’.



Aquest curs compta amb uns 11.000 escolars, una xifra que representa un “lleuger” augment respecte el curs anterior, segons Jover. La tornada dels alumnes a les aules va iniciar-se l'11 de setembre amb la posada en funcionament de les millores en infraestructures escolars després dels treballs de manteniment i de noves obres realitzats durant l’estiu amb una inversió global de 2.300.000 euros.