L'impacte d''Scalada Stelar' es calcula en 20 milions d'euros, gairebé un milió més que l'any passat

El volum de persones que han vist l’espectacle s’eleva a 107.409 i, en general, la valoració global que en fan els espectadors és satisfactòria, amb una nota global de 8,6, dues dècimes menys que l’any anterior

Actualitzada 26/09/2017 a les 13:58

L’espectacle ‘Scalada Stelar’ ha generat en l’economia del país un impacte de 20 milions d’euros. Així ho ha posat en relleu el ministre de Turisme, Francesc Camp, en la presentació del balanç que s’ha fet avui davant de representants dels sector turístic i dels mitjans de comunicació. Aquesta xifra és superior en gairebé un milió d’euros al resultat que es va aconseguir l’any passat i suposa, segons Camp, que “per cada euro que invertim hi ha 8,9 que reverteixen en l’economia del país”, tenint en compte que el cost aquest any ha estat de 2,5 milions, una xifra lleugerament inferior a la de l’any passat i que ha suposat que el cost net per cada funció hagi estat de 116.000 euros, l’import més baix dels cinc anys en què s’ha fet l’espectacle.



Camp ha posat en relleu que el Cirque du Soleil “és un motor del mes de juliol” i, en aquest sentit, ha incidit en què el volum de turistes hagi augmentat un 13%, arribant a 283.961 persones, una xifra similar a la registrada a l’agost del 2012, amb la qual cosa, segons el ministre, es confirma la bona xifra d’aquest mes de juliol ja que s’iguala amb registres de temporada alta. D’aquest volum, 59.000 turistes han vist l’espectacle, la qual cosa representa que “dos de cada deu” persones que han visitat el país van a veure l’actuació de la companyia canadenca. Amb això, Camp ha remarcat que si no hi hagués l’espectacle del Cirque du Soleil potser no s’aconseguirien els registres que s’han assolit i, a més, ha remarcat que un de cada dos turistes repeteix en la seva assistència a l’espectacle, amb la qual cosa s’ha aconseguit “fidelitzar” un seguit de visitants. Sobre aquestes xifress, el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, ha afegit que el 2013 un 22% dels turistes enquestats deien que no pernoctaven al país i que ara el percentatge ja se situa en el 14%. De manera paral·lela, un 78,5% va manifestar que el principal motiu per haver vingut a Andorra havia estat ‘Scalada’.



En total han vist l’espectacle 107.409 persones i l’ocupació per funció ha estat del 98%, un creixement respecte de l’any anterior que es dona, sobretot, en els que veuen l’espectacle de manera gratuïta, segons Torres. L’enquesta que s’ha fet entre aquestes persones posen en relleu que la valoració global és del 8,6, dues dècimes per sota de la valoració de l’any anterior. En això ha tingut un impacte el fet que els residents al país han fet una valoració més negativa i que s’ha puntuat més desfavorablement la decoració de l’escenari.



Canvi de format

Camp ha manifestat que els resultats d’aquest any confirmen la decisió que s’havia pres que l’espectacle visqui “un canvi de format” de cara a futures edicions, ja que el concepte ‘Scalada’ mostrava un cert “esgotament”. Per això, ara com ara es negocia amb el Cirque du Soleil per veure com es pot fer “alguna cosa diferent”, la qual cosa –segons Camp– és “un repte”. Espera que en les properes setmanes ja es pugui anunciar alguna cosa sobre un nou espectacle que es faci sobre la base de les acrobàcies de la companyia canadenca però ja no tan basat en els aspectes relacionats amb Andorra. L’acord que se signés tindria una vigència de dos anys, de tal manera que el futur govern pugui prendre la decisió de seguir o no amb aquesta fórmula.