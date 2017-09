El PS condemna la vulneració de "drets fonamentals" a Catalunya

Els socialdemòcrates fan una crida al diàleg per trobar una sortida acceptable per a totes les parts

El Partit Socialdemòcrata ha fet públic un comunicat per tal de mostrar una "preocupació important" per tots els esdeveniments que s'estan vivint els darrers dies a Catalunya en relació a la celebració del referèndum del proper 1 d'octubre. En aquest sentit, des de la formació s'ha posat en relleu "la inquietud que ens està generant el fet que, en els darrers dies, s’estan vulnerant, al nostre entendre, principis i drets que han de ser fonamentals i, per tant, defensats fermament, a qualsevol democràcia moderna, com la llibertat d’expressió, d’informació i de reunió". Segons s'explica en el comunicat, aquestes vulneracions, "que en algun cas poden arribar a recordar èpoques passades, entenem que no serviran, de cap manera, per reconduir la situació". És per aquest motiu que fan una crida al diàleg per "ajudar a trobar una sortida acceptable per a totes les parts".



També es recorda que és "responsabilitat dels polítics saber trobar vies negociades per afrontar els problemes que afecten els ciutadans". A més, defensen la necessitat de respectar els ordenaments jurídics nacionals i internacionals "sense que això suposi impedir la possibilitat que la ciutadania pugui expressar-se lliurement de forma democràtica i pacífica".



Per últim, es recorda els llaços "estrets" que han existit i existeixen entre Andorra, Catalunya i Espanya ja que molts andorrans hi tenen vincles famliars i d'amistat a més de remarcar que el Principat "va ser lloc de refugi de molts catalans i espanyols que en el seu moment van fugir de la dictadura franquista". És per aquest motiu que confien que la situació s’acabi reconduint i es trobi una solució a un conflicte "que no és gens positiu per a ningú".