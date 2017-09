Els aparells de les oficines de Meritxell 96 i Pas de la Casa dispensen canvi, permeten ingressar xavalla i permeten introduir fins a 200 bitllets en cada operació

MoraBanc modernitza els caixers amb més funcionalitats Un client utilitza un dels nous caixers per fer ingressos. MoraBanc

Actualitzada 25/09/2017 a les 12:38

MoraBanc ha instal·lat nous caixers automàtics a les oficines Meritxell 96 i Pas de la Casa. Segons s'ha informat mitjançant un comunicat els nous terminals són ingressadors i dispensadors de canvi, i milloren les funcionalitats que ja oferien, afegint-ne de noves, especialment dirigides als comerços i negocis. A partir d’ara els caixers d’aquestes dues oficines dispensen canvi, permeten ingressar xavalla, i a més, tenen una major capacitat per introduir fins a 200 bitllets per cada operació. La màquina separa les monedes i els bitllets per tipus encara que estiguin barrejats, i fa el càlcul de la quantitat de diners que es poden ingressar al compte corrent o a qualsevol altre compte de MoraBanc, indicant el número d’IBAN.



Aquest nou servei permet als clients del banc fer els seus ingressos 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, sense entrar a l’oficina d’una manera ràpida, segura i fàcil. MoraBanc treballa per millorar i ampliar els seus canals per afavorir que els clients puguin fer gestions quan millor els hi vagi i sense haver de passar per l’oficina. En aquesta línia, els nous caixers s’afegeixen a la banca online i l’aplicació per dispositius mòbils que es va estrenar a finals de l’any passat i que ha tingut una excel·lent acollida.