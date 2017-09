La Plataforma d'ONG demana ajuts per als damnificats pel terratrèmol a Mèxic

També es recullen diners per als afectats dels huracans del Carib

Actualitzada 25/09/2017 a les 18:12

Malgrat continua oberta la campanya de la Plataforma d’ONG d’Andorra davant els devastadors efectes que està patint la població dels països del Carib degut als huracans 'Irma' i 'Maria', la plataforma informa que posa a disposició de totes les persones que vulguin col·laborar amb els afectats pels terratrèmols a Mèxic els comptes oberts a totes les entitats bancàries del país per a que puguin fer donatius. La plataforma vol posar en relleu que atesa la coincidència amb la campanya pels afectats al Carib, es demana que per a poder saber quins donatius són exclusivament per Mèxic, es faci constar així en el moment de fer el donatiu. Les trucades al 141 es destinaran a la campanya del Carib així com els donatius que no tinguin cap concepte o hi consti Carib.



El sisme va provocar la mort de 400 persones i els supervivents necessiten ajuda sobretot a les zones de Ciutat de Mèxic, Puebla, Morelos, Oaxaca i Chiapas. Des de la lataforma s'insisteix que, ara mateix, és crucial allotjar el més aviat possible als damnificats en refugis on puguin descansar segurs davant possibles rèpliques i rebre aigua i menjar. Amb aquest segon terratrèmol patit per Mèxic aquest mes de setembre, es calcula que milions de persones s'han vist afectades, inclosos cinc milions d’infants.



Les ONG sobre el terreny estan avaluant les necessitats de les famílies i persones afectades. En aquest tipus de desastres, els més petits són els que més pateixen les conseqüències. A més del terratrèmol i els possibles ensorraments, els infants s'enfronten a altres amenaces com quedar separats de la seva família enmig del caos.



Per això, les ONG estan treballant amb les autoritats mexicanes per donar suport a la resposta d'emergència i garantir que l'impacte del terratrèmol sigui el menor possible per a tots els damnificats. Entre les accions que s’estan duent a terme es troben l'establiment d'escoles temporals i distribució de material escolar, distribució d'aigua potable, realització d'activitats per a prevenir la violència, l'explotació i l'abús, amenaces que augmenten en els moments de caos que segueixen a la catàstrofe, i distribució de mantes, impermeables per la pluja i tendes de campanya.