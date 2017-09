Subratlla que hi haurà una retribució més justa per valorar l’experiència dels funcionaris

Eric Jover considera que l’experiència dels treballadors públics a l’administració s’ha de reconèixer amb una remuneració, però que s’ha de fer de manera més ajustada al sistema vigent. “L’experiència s’ha de valorar, però sobretot s’ha de valorar el que t’aporta aquesta experiència al teu lloc de treball per desenvolupar-lo d’una manera molt més bona”, afirma, per defensar el model que recull la reforma de la Llei de Funció Pública amb la substitució dels triennis per quinquennis. El ministre d’Educació, en declaracions a la ràdio del Diari, destaca que “potser el que hem de fer és treure una miqueta de pes