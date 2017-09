L’executiu ha de proposar la renovació al Consell Superior de la Justícia per a la ratificació

Govern ha decidit que Alfons Alberca renovi com a fiscal general, segons van explicar diferents fonts properes a l’executiu. Alberca va ser el primer andorrà a fer-se càrrec del ministeri públic, substituint el francès Robert Ampuy el 2011. El mandat és de sis anys, i per tant desenvoluparà les seves funcions, si no hi ha cap imprevist pel mig, fins al 2023.

La renovació d’Alberca ha passat per alts i baixos durant els últims dos anys, moment en què es va començar a parlar sobre si continuaria o no al capdavant del ministeri públic. Una part de l’executiu no era partidari