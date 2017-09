Govern cerca un edifici ja construït per a fer-hi el nou centre de menors

Es busca un immoble amb suficient espai verd per acollir joves amb conductes de risc

El Govern busca un edifici ja construït per a instal·lar-hi el nou centre per a joves amb comportaments de risc. Un projecte que el cap de Govern va exalçar al debat d’orientació política de fa dues setmanes afirmant que la voluntat és “obrir el centre per a menors problemàtics al més aviat possible”. Fonts de l’executiu van detallar que actualment s’està en la fase de cerca d’ubicacions i que es prioritza que sigui un immoble existent per tal de guanyar temps i estalviar-se tota la fase de construcció d’un nou edifici. Així mateix, van explicar que el Govern està “en