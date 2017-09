Els bombers rescaten dues persones a la Vall d'Incles i al camí de Perafita

Actualitzada 25/09/2017 a les 06:53

Els bombers van haver de realitzar ahir dos rescats de muntanya per socórrer excursionistes que van patir una indisposició. El primer va tenir lloc a dos quarts d’una del migdia al camí de Perafita, a la vall del Madriu-Perafita-Claror, on una persona es va trobar malament. El segon es va produir pels volts de la una del migdia a l’estany del Juclà, a la Vall d’Incles, on van haver d’atendre un excursionista que es trobava de camí al llac i també es va trobar malament, segons va informar el cos de bombers. Les dues persones rescatades van haver de ser traslladades a l’hospital.

La víctima rescatada a Incles va ser donada d’alta mentre que l’altra, una dona, ahir a la nit encara seguia a urgències, on li estaven valorant diversos dolors musculars, segons van detallar des de l’hospital. Per altra banda, la policia va informar ahir que l’home ferit divendres al vespre en un xoc entre dos cotxes a la capital és un home resident de 49 anys.