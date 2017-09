La presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC) ha obtingut la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil, que concedeix el rei d'Espanya, Felip VI

El món cultural i polític homenatja Àngels Mach a l'ambaixada espanyola La presidenta de la SAC, Àngels Mach, rep el distintiu de la mà de l'ambaixador espanyol a Andorra, Manuel Montobbio. C.G,

Actualitzada 25/09/2017 a les 16:15

Àngels Mach va entrar a formar part de la Societat Andorrana de Ciències l'any 1986, tres anys després de la seva creació. El seu idil·li amb l'entitat va arribar al punt més àlgid el 2004, quan va ser nomenada presidenta. Més de 30 anys després d'entrar-hi, Mach ha obtingut un reconeixement institucional a tota aquesta trajectòria. Es tracta de la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil, que concedeix el rei d’Espanya, Felip VI, i que se li ha entregat avui al migdia a l'ambaixada espanyola a Andorra.



Va ser el mateix ambaixador espanyol, Manuel Montobbio, qui va demanar que se li concedís aquest distintiu, tal com ell mateix ha explicat al discurs. Ha destacat la tasca constant de Mach i de la SAC per donar a conèixer la ciència i la cultura en general, a través d'esdeveniments com les Trobades Culturals Pirinenques, les Jornades de Recerca o la Diada Andorrana a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent. La SAC és un espai dins d'Andorra "on es pot reflexionar sobre les grans qüestions de la cultura universal", ha destacat Montobbio. Així mateix, l'ambaixador també ha volgut elogiar la feina de la SAC per "compartir la llengua catalana" més enllà de les fronteres d'Andorra: "Gràcies a vosaltres Andorra és coneguda a Espanya" i a l’inrevés; és a dir, la cultura espanyola, "sigui en català o en castellà", "és més coneguda a Andorra".



Montobbio, que no ha volgut fer declaracions a la premsa en acabar l'acte (possiblement per evitar entrar en controvèrsies davant tot el conflicte entre Espanya i Catalunya), també ha defensat que les relacions entre estats no només han de ser entre governs, sinó també "de societat a societat".



Per la seva banda, Mach s'ha mostrat molt agraïda per la distinció i ha volgut sobretot defensar que es tracta d'un homenatge a tots els que integren la SAC, 339 socis en l'actualitat, i els que hi han col·laborat de manera desinteressada. "És un reconeixement cultural d'una relació que existeix des de fa molts anys entre Andorra i el territori espanyol i Catalunya", ha manifestat.



La presidenta de la SAC ha volgut finalitzar el seu discurs amb el desig que "Catalunya i Espanya trobin la seva millor relació". "Patim per ells, per les dues bandes, s'ha d'arribar a una situació d'entesa pel bé comú", ha afegit.



L'acte ha comptat amb la presència d'un gruix important de personalitats del món de la cultura d'Andorra i dels Pirineus en general, així com de l'esfera política del país.