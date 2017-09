El grup liberal preguntarà pel calendari i el cost de The Cloud

Actualitzada 25/09/2017 a les 06:52

El grup liberal demanarà al Govern que detalli el calendari i el cost total de les obres de l’edifici The Cloud. Serà a la sessió de control a l’executiu que se celebrarà dijous al Consell General, on els liberals també plantejaran diverses qüestions sanitàries. En concret, preguntaran per la transferència pressupostària prevista per al SAAS i a la CASS per a l’exercici 2018, pel conveni entre el Col·legi de Metges i la CASS i també pel suport d’Andorra a la candidatura de Barcelona per ser la futura seu de l’Agència Europea del Medicament.