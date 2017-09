Andorra Telecom licita l'enderroc de l'edifici de l'avinguda Meritxell

Els treballs formen part del projecte de construcció de l'edifici The Cloud i es duran a terme entre els mesos d'octubre i desembre.

Actualitzada 25/09/2017 a les 17:40

El consell d'administració d'Andorra Telecom ha aprovat avui la licitació de les obres d'enderroc de l'edifici administratiu de l'avinguda Meritxell, per tal de deixar lliure el solar -sumat al de l'antiga caserna dels bombers- sobre el qual es construirà el futur edifici The Cloud.



Els treballs es duran a terme entre finals d'octubre i el mes de desembre, després que l'any passat l'agència comercial d'Andorra Telecom es traslladés al carrer Prat de la Creu, per permetre el buidatge de l'interior de l'edifici. La licitació de les obres d'enderrocament de l'estructura de l'immoble es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) aquest dimecres, i les empreses interessades disposaran fins el 12 d'octubre per presentar les seves ofertes.



Un cop fet l'enderroc, el solar quedarà ocupat tan sols per l’edifici de serveis, situat a la part central. L’immoble, que acull equipaments tècnics d’alta sensibilitat, es mantindrà intacte i s’acabarà integrant a la futura estructura de l'edifici The Cloud. Precisament, l'equip del projecte treballa en aquests moments en els requeriments tècnics per a la fase 3, de construcció pròpiament de The Cloud.



Andorra Telecom ha informat que l'enderroc s'efectuarà seguint els criteris de la certificació 'Leed Or' per minimitzar l'impacte mediambiental i sobre l’entorn tant de l’obra com de la futura explotació de l’edifici The Cloud. En aquest sentit, se seguiran les directrius relatives a reduir al màxim la pols, les vibracions o els sorolls i que les obres tinguin la mínima afectació sobre el trànsit o els vianants, tal com ja es va fer amb èxit en l'enderroc de la caserna de bombers.