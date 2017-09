Moles diu que el projecte és de Govern i s’ha de tirar endavant, encara que es manté obert a seguir parlant amb els veïns

El president de Feda, Albert Moles, va defensar que la construcció de la nova estació transformadora (ETR) s’ha de fer a l’Aldosa “perquè és un projecte de Govern que ha de tirar endavant”. El president de la parapública va reconèixer que han tingut diverses reunions amb els veïns de la zona de la Gonarda i que la seva voluntat “és seguir treballant per trobar la millor solució per a tothom”, però no renuncia a un projecte que “ha de ser d’interès nacional”, va dir en la presentació de la IV Jornada de la Mobilitat Elèctrica que es va celebrar ahir.