Reunió a Madrid per les donacions de medul·la òssia

Actualitzada 22/09/2017 a les 06:52

Redacció Andorra la Vella

El secretari d’Estat de Salut, Joan León, es va reunir dimecres a Madrid amb el secretari general de Sanitat i Consum espanyol, José Javier Castrodeza, per avançar en els acords en matèria de donacions de medul·la òssia i provisions de sang i d’hemoderivats. Les donacions de medul·la són un reclam per part d’una part de la societat, que va arribar a recollir signatures perquè es facin els tràmits necessaris perquè els nacionals i els residents puguin poder fer donacions a Espanya.

León també va participar en la reunió entre l’Agència Espanyola del Medicament, en el marc de l’acord signat el passat mes d’abril. Durant la reunió a la capital espanyola es va treballar en el desenvolupament d’alguns dels punts previstos a l’acord signat. Per part del ministeri de Salut, a banda de León, també va prendre part a la trobada la cap d’àrea de productes sanitaris, Carmen Pallarès.