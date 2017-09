Expulsat cinc anys del país per amenaçar de mort l'amo d'un hostal perquè feia soroll

Actualitzada 22/09/2017 a les 06:50

Enric Revuelta Andorra la Vella

El Tribunal de Corts també va condemnar ahir un tunisià a cinc anys d’expulsió del Principat per amenaçar de mort el propietari d’un hostal perquè feia massa soroll durant uns treballs de manteniment a l’edifici. L’home va ser penat a vuit mesos de presó ferma que seran substituïts per una expulsió del país.

Durant el judici, la fiscalia va demanar que li impedissin tornar al Principat durant deu anys per garantir la integritat de la víctima, que durant el judici va explicar que l’home no parlava amb ningú i que no li transmetia confiança. Els jutges van considerar provat que el condemnat, que està en rebel·lia processal, va amenaçar de mort el propietari de l’hostal pel soroll que feia durant les tasques de manteniment de l’edifici. En concret, li va dir que el tiraria per la finestra i, a conseqüència, que moriria.

Durant el judici, la policia va explicar que l’acusat va reconèixer davant dels agents haver amenaçat de mort el propietari perquè feia massa soroll amb l’aspiradora i que l’advertiment de tirar-lo per la finestra era real. Les autoritats el van detenir i per fer-ho van haver de demanar l’ajuda d’una altra patrulla per les condicions físiques del condemnat. Durant el judici, els agents també van declarar que l’acusat tenia un caràcter xulesc i que veia amb normalitat l’amenaça que va fer-li al propietari de l’hostal.

La defensa va reconèixer durant el procés judicial que l’home tenia un caràcter difícil però va al·legar que l’amenaça que li va fer al propietari de l’hostal no era real, perquè d’expressions com aquestes se’n fan sempre de manera metafòrica. A més, l’advocada va manifestar que el seu client tenia problemes de personalitat i que estava sent ajudat pels serveis socials. L’acusat no va ser present al judici, que va tenir lloc el mes de juny passat, segons l’advocada, perquè va tenir problemes amb la documentació i això li va impedir desplaçar-se fins al Principat.