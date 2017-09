El CRES detecta que una part de la població vota si obté recompenses a canvi

Passar d’un partit a l’altre afavoreix l’abstenció. Els canvis de carnet per part dels polítics, així com les mutacions en el sistema de partits influeixen en l’elevada abstenció que hi ha al Principat, amb una participació a les generals que ha passat del 80% al 66% en quinze anys –Andorra ocupa el segon lloc al rànquing dels petits estats amb menys participació–. També les dificultats eco- nòmiques, el fet que els censos electorals estiguin desactualitzats o el poc ús del vot per correu expliquen l’elevada abstenció, segons els resultats de l’estudi sobre l’abstencionisme que ha elaborat el Centre de Recerca