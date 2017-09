Uriel Levcovich, nou conseller delegat d'Andbank Luxemburg

Un dels principals reptes d'Uriel Levcovich serà l’obertura de la banca privada internacional en el mercat israelià

Actualitzada 21/09/2017 a les 17:38

El grup Andbank, especialitzat en banca privada, ha nomenat Gabriel Uriel Levcovich com a nou conseller delegat d’Andbank Luxemburg, que es va incorporar al grup Andbank el 2014, procedent del Banque Hapoalim. A Andbank ha contribuït a l’exitosa compra i creixement de Sigma Investement House, una gestora israeliana especialitzada en fons d’inversió, portfolio management, assessorament en fons de pensió i wealth management. En aquesta nova posició com a conseller delegat d’Andbank Luxemburg, un dels principals reptes serà l’obertura de la banca privada internacional en el mercat israelià.



Aquest nou nomenament reforça el compromís de l’entitat amb la incorporació i promoció de professionals que compten amb una àmplia trajectòria professional en l’àmbit internacional i una alta especialització en el sector financer. En el darrer any, el grup Andbank ha incorporat professionals com Jorge Maortua, antic responsable de mercats i banca majorista del Banc Santander, com a conseller del grup, i a Antonio Castro, antic conseller delegat de Barclays, com a director general de Serveis Corporatius del grup Andbank.



Uri Levcovich substitueix Manuel San Salvador, que ha estat nomenat nou responsable d’Operacions Corporatives del grup Andbank. San Salvador, que compta amb més de 30 anys d’experiència en banca privada, continuarà com a conseller de l’entitat luxemburguesa, així com d’altres consells d’administració en d’altres societats del grup.



L’entitat reforça la seva àrea de Corporate M&A per analitzar possibles operacions que contribueixin al creixement orgànic de l’entitat en l’àmbit global. En els darrers anys, Andbank ha realitzat operacions rellevants com la compra de l’àrea de Banca Privada d’Inversis Banco a Espanya o la compra de la gestora Sigma Investment House a Israel.



Segons Ricard Tubau, director general del grup Andbank, “des d’Andbank Luxemburg s’ha realitzat una gran tasca consolidant el negoci internacional en més de 3.000 milions d’euros d’actius sota gestió i consolidant un gran equip humà de prop de 100 persones. Avui, resulta estratègic per l’entitat utilitzar l’experiència d’Uriel per potenciar l’entrada de la banca privada luxemburguesa en el mercat israelià, així com continuar amb el creixement i potenciació del nostre grup en l’àmbit internacional”.



A principi d’any, l’entitat va inaugurar els nous locals d’Andbank a Luxemburg, amb la presència del ministre de Finances de Luxemburg, Pierre Gramegna, el president del grup, Manel Cerqueda, i nombrosos representants del sector financer luxemburguès, que estan situats en un immoble molt conegut en la zona financera de Luxemburg.