Podoactiva s'implanta al Principat per cobrir un “espai” d'un sector poc cobert

Actualitzada 21/09/2017 a les 09:17

Podactiva, una empresa espanyola referent en podologia i biomecànica, ha obert una clínica al Principat. Amb més de deu anys de trajectòria, l’empresa, que treballa amb la selecció espanyola de futbol i amb el Reial Madrid, està equipada amb última tecnologia per realitzar estudis biomecànics de la marxa i la petjada per fabricar plantilles personalitzades. El seu director general, Víctor Alfaro, va explicar que les més de 130 clíniques de l’empresa han atès uns 300.000 pacients. “Pensem que Andor­ra era un lloc on hi ha una clara oportunitat i un espai que no estava cobert del tot”, va dir Alfaro, que creu que una revisió de les plantilles pot ajudar tots els practicants d’esport a prevenir lesions. La majoria de pacients, però, segueixen sent persones amb problemes de fasciïtits plantar o altres dolences. “Algú que corre o esquia seria fonamental saber com ho fa i quins moviments fa i si això pot generar una lesió de futur que podríem prevenir”, va dir. Josep Maria Missé va destacar que amb la implantació de la clínica s’està apostant per projectes “de primer nivell”. Missé va dir que el que atrau les empreses és una “fiscalitat competitiva” i un entorn empresarial tant del sector públic com del privat “de molta proximitat”. La clínica està dirigida pel ciclista resident Ángel Vicioso.