Nord Andorrà rebutja el canvi d'ubicació de l'ETR de l'Aldosa

Els veïns afirmen que esgotaran “tots els recursos” per impedir el projecte

La plataforma veïnal que s’oposa a la construcció de l’estació elèctrica a la zona de la Gonarda de l’Aldosa va plantejar una proposta alternativa d’ubicació de l’equipament: el bosc de les Paulelles. Nord Andorrà, que té la competència de la distribució elèctrica a la parròquia i a Ordino, va analitzar-ho i ha conclòs que el trasllat d’ubicació no és viable “per raons tècniques, de gestió, de manteniment i econòmiques”. Tal com va remarcar el director, David Forné, allunyar l’ETR suposa un sobrecost econòmic, un major impacte per fer arribar les línies elèctriques i també incidiria en la gestió en cas