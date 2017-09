El comitè andorrà manifesta la necessitat d’incentivar la conciliació de la feina i la família

Segons l’estudi de l’ONG a escala internacional només 15 països arreu del món compleixen les tres polítiques nacionals que es consideren bàsiques per garantir que els pares tinguin temps i recursos per dedicar als seus fills petits: dos anys d’educació preescolar gratuïta, permisos de lactància retribuïts durant els sis primers mesos de vida de l’infant, sis mesos de baixa de maternitat retribuïda i quatre setmanes de baixa de paternitat retribuïda. Andorra compleix dues de les tres polítiques, van exposar des del comitè andorrà per a l’Unicef. Al Principat els nens i nenes gaudeixen de dos anys d’educació maternal gratuïta i