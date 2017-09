Fenoll assisteix a una conferència ministerial de Nacions Unides per analitzar l'envelliment de la societat

Durant la cita la secretària d'Estat d'Afers Socials ha mantingut una breu trobada amb el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, així com amb el ministre de Treball, Solidaritat i Seguretat Social, José Antonio Vieira de Silva

Actualitzada 21/09/2017 a les 17:33

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll, assisteix a la conferència ministerial de la Comissió Econòmica per Europa de les Nacions Unides (Unece) centrada en l'envelliment de les persones que des de dimecres i fins divendres se celebra a Lisboa. La conferència aborda més concretament la sostenibilitat de la societat per a totes les edats i compta amb la participació d’experts internacionals i de representants governamentals europeus.



Aquest dijous al matí, s’ha celebrat la inauguració de la sessió plenària amb diferents intervencions, entre elles de la secretària executiva de la Comissió Econòmica per Europa, Olga Algayerova, i del president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Precisament, en el marc d’aquesta primera sessió de treball, Fenoll ha mantingut una breu trobada amb el president lusità així com amb el ministre de Treball, Solidaritat i Seguretat Social, José Antonio Vieira de Silva, que han agraït la presència d’Andorra en aquesta conferència internacional i han recordat la recent visita a Andorra de Rebelo de Sousa, durant la qual va copsar personalment "la important i integrada comunitat lusitana resident al Principat", segons han informat des de l'executiu.



Al llarg d'aquest dijous, el treball s’ha centrat al voltant de tres temàtiques principals: saber beneficiar-se dels valors que aporta la gent gran, la prolongació de la vida professional d’aquest col·lectiu i l’envelliment en dignitat.



Divendres al matí, la conferència ministerial continuarà amb reunions i debats amb participació de ministres i de representants de la societat civil, i amb dues taules rodones ministerials. Ja per la tarda s’adoptarà la declaració ministerial que ha de contemplar les prioritats marcades per continuar implementant l’estratègia regional d’execució del Pla internacional d’acció de Madrid referent a l’envelliment.