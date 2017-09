Els estats de l'OSCE debatran sobre seguretat a l'assemblea que acollirà el Principat

Actualitzada 21/09/2017 a les 06:50

Enric Revuelta Andorra la Vella

Uns 300 parlamentaris de l’assemblea parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) debatran al Principat sobre ciberseguretat, seguretat mediambiental i com promoure l’educació com a garantia d’estabilitat i desenvolupament. Aquests seran els eixos principals del programa de la XVI sessió de tardor de l’assemblea de l’OSCE, que tindrà lloc del 3 al 5 d’octubre al Centre de Congressos de la capital. La cap de la delegació andorrana, Meritxell Palmitjavila, va dir que la temàtica s’ha escollit pel coneixement que té Andorra sobre la matèria i per l’experiència que hi pot aportar, ja que tant en l’àmbit legislatiu com en el tècnic es disposa d’un “llarg recorregut”. A la reunió de la tardor no s’aproven resolucions, però Palmitjavila espera que les qüestions puguin tenir continuïtat i que puguin sortir-ne comissions.