El projecte de llei de fertilitat, el mes que ve

El text, que posteriorment s’entrarà a tràmit al Consell General, obrirà la via a l’arribada de l’Institut Marquès al país

El contingut de la llei de fertilitat que ha de permetre la instal·lació de clíniques de reproducció assistida estarà enllestit el mes que ve. Aquest text, que permetria la implantació de l’Institut Marquès al Principat, servirà per superar precisament el gran obstacle que hi ha actualment com és la falta de legislació per desenvolupar aquesta activitat, que serà el cent per cent privada. Una vegada el contingut estigui perfilat, el text s’enviarà a tràmit al Consell General.

“La nostra voluntat és tenir durant les setmanes vinents la llei enllestida. Creiem que el mes vinent podrem tenir un text bastant definitiu i