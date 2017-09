El TC denega l'empara a l'abusador sexual d'una menor

Actualitzada 21/09/2017 a les 06:49

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs d’empara de l’advocat d’un resident espanyol condemnat pel Tribunal de Corts a 10 anys de presó per haver abusat sexualment d’una nena de 4 anys, sentència que va ser ratificada pel Tribunal Superior. El lletrat havia demanat l’empara de l’alt tribunal en considerar que s’havia vulnerat el dret del seu client a un procés degut i reclamava l’anul·lació de totes les resolucions impugnades: les sentències de Corts i el Superior i l’incident de nul·litat d’actuacions presentat al Superior.

L’advocat considerava que se li havia vulnerat aquest dret perquè la menor, neta de la parella del processat i que va ser obligada per aquest, entre d’altres a abusos, a realitzar-li una fel·lació, va explicar les agressions als serveis socials sense la presència dels progenitors. Aquest fet aniria en contra de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, que estableix que en el marc d’un procediment penal els pares han d’autoritzar les declaracions i estar-hi presents. El Superior i la fiscalia es negaven al recurs perquè aquest apartat de la llei es refereix als menors que hagin comès un presumpte delicte.

El TC denega l’entrada a tràmit del recurs en considerar que els fets estan ben jutjats i que no es tracta d’una tercera instància.