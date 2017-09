Andorra se suma al pacte mundial pel medi ambient que impulsa el Copríncep Macron

El cap de Govern, Toni Martí, va participar dimarts al vespre, a la seu de les Nacions Unides, en l’acte de llançament del pacte mundial pel medi ambient, una iniciativa impulsada pel president de la República francesa i Copríncep, Emmanuel Macron, i que busca harmonitzar tots els acords internacionals que protegeixen el medi ambient i consolidar aquesta protecció com un dret subjectiu. El pacte pretén consolidar el dret a un medi ambient de qualitat com un dret subjectiu de les persones i, per tant, com una obligació dels governs i les administracions. En aquest sentit, Martí va recordar que la