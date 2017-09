Un conductor andorrà, 'caçat' per excés de velocitat per tres radars a Galícia

Un conductor de 62 anys del Principat va ser interceptat el cap de setmana passat a l’autovia espanyola A-52 que uneix les localitats de Benavente (Zamora) i Porriño (Pontevedra) després d’haver fet saltar tres radars per excés de velocitat. En va informar la Direcció General de Trànsit (DGT) de l’Estat veí del sud, tal com van recollir mitjans gallecs. En un comunicat, la DGT va informar que agents de la guàrdia civil van observar el conductor a 150 quilòmetres per hora al punt quilomètric 209 de la via, a la província d’Ourense, i que posteriorment van sol·licitar informació per saber