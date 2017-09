SDP reclama mesures urgents i ajuts per a l'habitatge de lloguer

El PS culpa el Govern de l’augment de “dificultats” i de preus i demana quines mesures ha tirat endavant

SDP reclama “mesures urgents” per augmentar el mercat de pisos de lloguer i impulsar un pla d’ajuts per facilitar-ne l’accés. El secretari d’organització del partit, Joan Marc Miralles, va alertar ahir en roda de premsa que durant la temporada d’hivern “hi haurà problemes molt greus”, i que per tant les solucions s’han de prendre “ara”. En aquest sentit, proposa incentivar que els bancs treguin els pisos al mercat “a preus raonables”. És per això que la formació ha entrat una pregunta on demana al Govern pel pla d’accions immediates per pal·liar l’augment de preus i la manca de pisos i