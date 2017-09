Odebrecht va pagar a un exfuncionari del govern peruà a través de BPA

Actualitzada 20/09/2017 a les 06:44

L’empresa Odebrecht va pagar a l’ex-vicepresident de Petroperú Miguel Atala al voltant de 900.000 dòlars a través de BPA, segons informava ahir el diari espanyol El País, que ha tingut accés a documents interns de l’entitat bancària. Atala va ser el segon de l’empresa peruana entre el 2008 i el 2011, durant el segon mandat de l’expresident Alan García. Precisament el 2011 Petroperú va signar un acord amb Odebrecth Braskem per tal d’estudiar la possibilitat de construir una planta petroquímica a Perú per un valor d’uns 3.000 milions de dòlars. La notícia va provocar les primeres reaccions polítiques al país sud-americà reclamant que s’investiguin els fets. Perú està molt esquitxat per la trama de suborns protagonitzada per la constructora brasi- lera. La justícia peruana investiga presumptes suborns per valor de 29 milions de dòlars entre el 2005 i el 2014, en els mandats de García, Alejandro Toledo i Ollanta Humala, ingressat a la presó pels fets.

Les investigacions apunten que BPA i l’entitat d’Antigua y Barbuda, va servir a la constructora brasilera per pagar comissions il·legals a funcionaris i polítics d’una dotzena de països de Llatinoamèrica a canvi d’adjudicacions.