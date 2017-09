La professora de Harvard Melissa Dell guanya el Calvó Armengol

Actualitzada 20/09/2017 a les 06:42

La professora de la Universitat de Harvard Melissa Dell ha estat guardonada amb el premi internacional Calvó Armengol, el reconeixement impulsat en memòria d’Antoni Calvó Armengol que va ser creat el 2008 pel Govern, la Fundació Crèdit Andorrà i la Barcelona Graduate Shool of Echonomics. Dell és membre des del 2014 del departament d’economia de Harvard, i tal com destaca el comunicat que informava del premi, du a terme una recerca “innovadora” per ajudar a entendre el funcionament d’una varietat d’aspectes econòmics, socials i polítics. La professora recollirà el premi en una cerimònia que es durà a terme l’any vinent.