Els demòcrates comencen a contemplar un comitè propi i abandonar la idea d’una formació local vinculada com fa UL amb els liberals

L’informe que el comú lauredià va encarregar al constitucionalista Miguel Ángel Aparicio sobre la reforma comunal i que posa en dubte el text consensuat continua tenint efectes. Un dels més evidents, segons diverses fonts, és el distanciament entre Demòcrates per Andorra i la Plataforma Laurèdia en Comú (LC), que ha començat els tràmits per constituir-se com a partit. DA està deixant de veure amb bons ulls apostar per la marca laurediana, i segons les mateixes fonts, es comença a inclinar per un comitè propi que faci llista. L’únic que frena aquesta decisió és el convenciment que això derivaria, segurament, en