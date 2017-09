L'oficina de turisme de la capital atén un 6% més d'usuaris aquest estiu

El mes en què s'han registrat més visites ha estat l'agost, amb un total de 38.149 persones

Actualitzada 20/09/2017 a les 16:57

L'oficina de turisme de la capital, gestionada conjuntament per Andorra Turisme i el comú d'Andorra la Vella, ha atès durant els mesos d'estiu un total de 81.683 persones, una xifra que suposa un increment del 6,22% respecte l'estiu de l'any passat segons ha informat Andorra Tursime.



El mes en què s'han registrat més visites ha estat l'agost, amb un total de 38.149 persones. De fet, comparant amb els tres mesos de l'estiu de l'any passat, s'han augmentat el nombre de persones ateses al juny, el juliol i a l'agost, superant així les xifres assolides en tots els mesos de l'estiu del 2016. El mes de juny ha estat el que ha registrat un percentatge d'augment més destacable, del 9,1%, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Al juny de 2016, l'oficina de turisme va rebre 12.976 turistes en comparació amb els 14.157 d'enguany. L'increment de turistes atesos no només s'ha produït durant el mes de juny, també s'ha constatat una pujada de turistes al juliol amb 29.377 persones (enfront de les 27.627 del mateix període del 2016) i a l'agost amb 38.149, quan l'any passat van ser de 36.292.



En aquest sentit, ha contribuït en l'augment de la freqüentació turística l'organització de diferents esdeveniments culturals com ara el Jambo Street Music al juny, l'espectacle 'Scalada Stelar' del Cirque du Soleil al juliol o bé les diferents competicions esportives, com per exemple l'Andorra Ultratrail, els Andorra Outdoor Games o bé les etapes de la Vuelta Espanya i les curses cicloturistes que han tingut lloc al llarg de l'estiu.



Per nacionalitats, un 53% dels turistes atesos són espanyols, i un 18% són francesos; mentre que de la resta de països europeus, un 29,6% són alemanys, un 9,3% són belgues i un 8,9% provenen del Regne Unit.



Pel que fa als itineraris guiats proposats pel comú d’Andorra la Vella, l’oferta dels quals s’ha ampliat enguany, han tingut una freqüentació de 1.100 persones. El que ha tingut una acceptació major, amb més de la meitat de les visites (665), ha estat l’itinerari guiat pel Centre Històric que inclou la visita a la Casa de la Vall. Una de les novetats, la visita teatralitzada de 'La santa, el rus i el comte', amb 315 usuaris.