Els acusa d’utilitzar societats i fundacions opaques per amagar diners

La Hisenda espanyola va presentar un informe que es troba en la causa judicial per demostrar la voluntat de defraudar de Sandro Rosell i Joan Besolí a través de societats i fundacions opaques, segons mitjans espanyols. Un exemple és Uptrend Developments, constituïda a Nova Jersey (EUA) el 2006. L’empresa té un soci únic, la Fundació Regata, de la qual eren propietaris Sandro Rosell i Joan Besolí. Uptrend, amb comptes a Andorra, va gestionar els amistosos de la selecció del Brasil el 2009 contra Itàlia, Estònia, Anglaterra i Oman.

Rosell va optar per societats limitades i per fundacions privades a Panamà “que