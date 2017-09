Els catalans al país envien el vot de l'1-O a través del servei de correus francesos

Els residents adrecen les seves butlletes a la delegació del govern de la Generalitat a París

Els catalans residents al Principat ja emeten el seu vot per al referèndum sobre la independència de Catalunya anunciat per a l’1 d’octubre. Tot i l’anul·lació del referèndum per part del Tribunal Constitucional espanyol, els que formen part del registre de catalans a l’exterior estan fent arribar les paperetes a través de La Poste a la delegació del govern de la Generalitat a França, que haurà de rebre les butlletes com a molt tard el mateix 1 d’octubre perquè els vots siguin vàlids.

Els enviaments no es fan a través del servei de correus espa-nyols, que la setmana passada va enviar