Serà en un terreny propietat de l’executiu i proper a la capella de la clínica MeritxellL'executiu es farà càrrec del cost de les obres del tanatori mentre que el comú escaldenc assumirà el de les sales de vetlla.

El Govern construirà el tanatori i la sala de vetlles comunal conjuntament amb Escaldes El Govern i el comú d'Escaldes-Engordany impulsaran la construcció conjunta de la sala de vetlles i el tanatori nacional. ANA

Actualitzada 20/09/2017 a les 19:35

El consell de ministres ha donat llum verda al conveni per a la construcció conjunta amb el comú d’Escaldes-Engordany del tanatori nacional i les sales de vetlles comunals. Els treballs es costejaran de manera conjunta entre les dues administracions i la voluntat, tal com ha expressat el ministre portaveu, Jordi Cinca, és que puguin estar enllestits el més aviat possible.



Aquesta infraestructura es construirà en un terreny propietat del Govern que es troba adjacent a la capella de la clínica Meritxell. Tal com ha reiterat Cinca, aquesta infraestructura respon al compromís de l'executiu de construir un tanatori nacional i ha afegit que s’ha pres la decisió quan s’ha complert un seguit de requisits com el fet que sigui un edifici proper al centre hospitalari i una obra “el més eficient possible” tant per al seu ús com pel cost que pot tenir. Així, ha manifestat que després d’haver analitzat “diferents possibilitats” s’ha optat per aquesta. Les obres es faran de manera conjunta entre el Govern i el comú, i l’executiu assumirà el cost del tanatori i la corporació comunal el de les sales de vetlles. Un cop se signi el conveni entre ambdues parts es convocarà un concurs d’idees nacional per a la redacció del projecte.



Segons han informat des de l’executiu, el tanatori ocuparà la planta soterrània i les sales de vetlla la baixa i les superiors. El terreny es troba sense edificar i dona tant al carrer dels Escalls com al del Falgueró.