Concentració per protestar contra "la intervenció 'de facto'" de la Generalitat

L'ANC vol mostrar el rebuig als fets que s'estan vivint al territori veí i per ara descarta demanar el posicionament de les institucions andorranes

Actualitzada 20/09/2017 a les 14:04

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) d'Andorra ha convocat una concentració de protesta a les 20 hores a la plaça del Poble "en resposta a les greus vulneracions de drets civils i la intervenció de facto per part de l'estat espanyol de la Generalitat de Catalunya".



Segons ha indicat el president de l'entitat, Manel Urindar, després dels fets que s'han viscut els darrers dies al territori veí, "amb vulneració de drets com la llibertat d'expressió i la intervenció de facto de la Generalitat que creiem que és molt greu, creiem que també ens hem de mobilitzar".



Amb tot, Urindar descarta fer contactes amb el Govern o altres institucions per intentar que es pugui intercedir o aconseguir un posicionament clar del Principat sobre el procés català. "Sabem que a nivell internacional no hi haurà moviments fins que a Catalunya no hi hagi un moviment ferm. Si que hi ha països que han expressat preocupació per la fòrmula que utilitza Espanya per gestionar la situació, però entenem que Andorra no es posicioni", ha remarcat, tot afegint, però, que "un altra cosa serà si els preocupa o no la vulneració de drets". En aquest sentit ha indicat que esperaran a veure els esdeveniments, però ha insistit que "entenem que per la proximitat i pels lligams amb Espanya no es posicionin".